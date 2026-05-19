Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçelilere müjde
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçelilere müjde

Açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Ön izinleri aldıktan sonra, stadımız için çalışmalara başlayacağız. 60-65 bin gibi bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım, 22 Mayıs Cuma günü düzenleyeceği basın toplantısında yönetim kurulunu tanıtacak.

Aziz Yıldırım’ın bir araya getireceği, Futbol AŞ ve yönetim kurulu üyeleri; Fenerbahçe’nin gelecek 20 yılına damga vurmayı hedefliyor. Futbol aklı olarak planladığı modelin, 2001-2011 döneminde ortaya konan ve sürdürülebilir sportif başarının bir benzeri olması planlanıyor. Aziz Yıldırım, futbolun içinden gelen eski sporculardan oluşan bir danışma kuruluyla birlikte transfer planlaması yaptığı öğrenilirken, iki santrforun yanı sıra, uygun görülen pozisyonlar için transferler yapılacağı aktarıldı. Kurulması planlanan takıma uygun şekilde, yönetim kurulu kararı ile birlikte teknik direktör konusu netlik kazanacak.

 

Kalıcı ve kurumsal bir kulüp yapı kurmak istediklerini aktaran Yıldırım, "Söyleyeceğim en önemli şey, şampiyon olacağız ve hep beraber kutlayacağız. Fenerbahçe ihtiyaç duyduğu için aday oldum. Biz beraber olursak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Parasal konuları çözeceğiz. Aziz Yıldırım başkanlığında hiçbir zaman para konuşmadık; kaynakları biz oluşturuyorduk yine yapacağız. Sponsorların daha çok destek verdiği, daha çok maddi kaynak oluşturduğu projeleri hayata geçireceğiz. Hep beraber Fenerbahçe’ye sahip çıkacağız. Fenerbahçe sahipsiz değildir çünkü sahipleri sizlersiniz. Çok değerli insanların olduğu bir yönetim kurulu kuruyoruz. 1998 yılının ardından oluşturduğumuz yönetimlerde; kulüp başkanı, federasyon başkanı ve divan başkanı yetişti. Yeni yönetim kurulumuz önümüzdeki 10 seneye damga vuracak. Önemli isimlerin yer aldığı, maddi açıdan güçlü bir yönetim kuracağız. Futbol aklımız, Fenerbahçe’yi bilen sporculardan oluşacak; onlarla birlikte çalışacağız. Başarı için mücadele ederken, diğer yandan iktisadi projeleri de hayata geçireceğiz. Ön izinleri aldıktan sonra, stadımız için çalışmalara başlayacağız. 60-65 bin gibi bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Kalıcı ve kurumsal bir kulüp yapı kurmak istiyoruz. Taraftarların kulübe katkı sağlayacağı, bilgi üreten bir organizasyon hedefliyoruz. 2011’e kadar her şey istediğimiz noktadaydı, 3 Temmuz’dan sonra maalesef birçok şey bozuldu" ifadelerini kullandı.

ğavıs

arıtk on yıl beklerik şampuanlığı
