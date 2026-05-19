22 yıllık hasret bitti! Arsenal, Premier Lig’de şampiyonluğa ulaştı
İngiltere Premier Lig’de lider Arsenal, Manchester City’nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesiyle bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti...
İngiltere Premier Lig’de Arsenal’in 22 yıllık şampiyonluk bekleyişi, Manchester City’nin Bournemouth karşısında puan kaybetmesiyle sona erdi. Ligin 37. hafta mücadelesinde Bournemouth'a konuk olan Manchester City, Eli Junior Kroupi ve Erling Haaland'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.
Enes Ünal 89.dakikada oyuna girdi
Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 89. dakikada oyuna girdi.
Tam 22 sene sonra
Bitime 1 hafta kala Manchester City ile puan farkını 4'e çıkaran Arsenal, 2003-04 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştı.
İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetimindeki başkent temsilcisi, toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı.