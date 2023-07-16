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Dünya Romanları aratmayan hikaye! Agatha Christie’nin eski evinde 100 kişi mahsur kaldı
Dünya

Romanları aratmayan hikaye! Agatha Christie’nin eski evinde 100 kişi mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
2023-07-16 02:04:00 -
Romanları aratmayan hikaye! Agatha Christie’nin eski evinde 100 kişi mahsur kaldı

İngiltere’de ünlü polisiye yazarı Agatha Christie’nin eski evinde en az 100 kişi fırtınada yolların kapanması sonucu mahsur kaldı.

İngiltere’nin güneybatı bölgesinde bulunan Devon bölgesinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle ağaçların devrilmesi sonucu yollar kapandı. Bunun üzerine ünlü polisiye yazarı Agatha Christie’nin eski evi olarak bilinen Greenway House’da bulunan ziyaretçiler, yollar kapandığı için dışarı çıkamadı. Ünlü yazarın eski evini ziyaret eden en az 100 kişi saatlerce içeride mahsur kaldı. Personeller ise mahsur kalanlara yardım ederek ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı oldu. Yerel kurtarma ekipleri yolu açtıktan sonra ziyaretçiler evden ayrıldı.

Mahsur kalanların yaşadığı mağduriyeti dile getiren ziyaretçilerden Caroline Heaven, “Burada 100’den fazla kişi mahsur kaldık. Burada çay içip, çimlerde oyalandık. Ancak personeller harika bir iş çıkardırlar, bize bedava çay verdiler“ dedi.

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