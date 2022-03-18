Roma'nın korktuğu başına geldi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Gruplarda Bodo Glimt'e 6-1 yenilen Roma, tekrar Norveç takımı ile eşleşti.

Bu sezon Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği fakat Son 16 Turu'nda Çek rakibi Slavia Prag'a elenerek, yoluna devam edemediği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri bugün çekilen kura sonucunda belli oldu. İtalya temsilcisi Roma, Norveç'in Bodo Glimt takımı ile eşleşti.

Aynı gruptaydılar

Roma ile Bodo Glimt, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde aynı grupta yer almışlardı. Konferans Ligi C Grubu, Roma (İtalya), Zorya (Ukrayna), CSKA Sofya (Bulgaristan) ve Bodo/Glimt (Norveç) takımlarından oluştu..

Roma 1. Bodo Glimt 2. çıktı

C Grubu'nda Roma ile Bodo Glimt arasında geçen puan savaşında kazanan Roma oldu. 6 maçın 4'ünü kazanan İtalyanlar, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Bodo Glimt ise gruplarda namağlup takımlardan biri olmasına rağmen 3 galibiyet, 3 beraberlik ile 12 puan toplayabildi. Böylece Roma'nın ardından 2. olarak üst tura çıktı.

Unutulmaz maç, unutulmaz skor

21 Kasım 2021 tarihinde Konferans Ligi C Grubu, 3. maçında Bodo Glimt, Roma'yı konuk etti. Maça favori olarak çıkan Roma, hiç düşünmediği bir skor ile sahadan ayrıldı. Norveçliler, İtalyanlar'ı o gece sahada bozguna uğrattı ve Bodo Glimt, Roma karşısında 6-1 galip gelmeyi başardı.

Bodo Glimt İtalya'da da yenilmez

Bodo Glimt karşısında 6-1 mağlup olan Roma, birçok futbolseveri şaşkına uğrattı. Bodo Glimt'in bu başarısı, Roma'da da devam etti. İtalya'da tekrar karşılaşan taraflar, sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı.

Faturayı oyuncularına kesti

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6-1'lik Bodo Glimt mağlubiyetinin ardından futbolcularını cezalandırdı. Portekizli teknik direktör müsabakanın ardından gece yerel saatle 02.30 civarında Roma’ya ulaşan takımının tesislerden ayrılmasına ve aileleri ile vakit geçirip, izin yapmasına izin vermedi.

