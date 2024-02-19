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Yerel Roma dönemine ait mezarı asitle eritmeye çalıştılar!
Yerel

Roma dönemine ait mezarı asitle eritmeye çalıştılar!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 11:09:00 -
Roma dönemine ait mezarı asitle eritmeye çalıştılar!

Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait mezarı asitle eritmeye çalışan definecileri jandarma yakaladı. Gece saatlerinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı eritmek için 7 kilo asit döküldüğü belirtildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait mezarı asitle eritmeye çalışan definecileri jandarma yakaladı. Gece saatlerinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı eritmek için 7 kilo asit döküldüğü belirtildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı asitle eritmeye çalışan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Çamlıca Mahallesi’nde T.Ö. (30), E.D. (30), ve İ.G (30) isimli şahıslar, gece saatlerinde Roma dönemine ait kaya mezarlığı eritmek için 7 kilo asit döktü.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı malzemelerine el koyan ekipler, şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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HIRSIZLIK TARİHİ ESERLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Paşamescit Mahallesi ile Çınarlı Mahallesi'nde de meydana gelen otodan hırsızlık olayının zanlısı M.Ü. (15) Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan sorgulamada otomobillerden çalınan eşyaların yerini öğrenen ekipler, O.C. (30) isimli şahsın ikametinde yapılan aramalar sonucunda hırsızlığa konu malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi. İkamet içerisinde yapılan aramalarda ise çalınan malzemelerin yanı sıra tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi.
Şüpheli O.C. (30) hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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