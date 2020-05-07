  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Roma dönemine ait! Çok sayıda sikke ele geçirildi

Şanlıurfa’da Roma dönemine ait 70 bronz sikke ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:58:00 -
Roma dönemine ait! Çok sayıda sikke ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir otomobilde Roma dönemine ait 70 bronz sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale ilçesinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Araçta Roma dönemine ait olduğu belirlenen 70 bronz sikke bulundu. Öte yandan ekipler, ilçedeki 6 tırda yaptığı aramada toplam bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçakçılık olaylarına ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. Malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri adliyeye sevk etti.

Bronz sikkeler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı