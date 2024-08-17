ROKETSAN’ın yenilikçi sistemi: PARAŞÜTLÜ TR-122 bomba gibi patladı! Darısı diğer şirketlere...

ROKETSAN’ın geliştirdiği PARAŞÜTLÜ TR 122 roketi ile uzun yıllardır kullanıcısı olan TSK, roketin yeni bir kullanım konseptine sahip oluyor.

ROKETSAN BOMBA HABERİ DUYURDU!

ROKETSAN, savunma sanayindeki yenilikçi ürünleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şirketin son geliştirdiği ürünlerinin arasında yer alan PARAŞÜTLÜ sinyal bozucu başlık, TR 122 roketine entegre edilerek stratejik avantajlar sağlayacak şekilde tasarlandı.

Roket, sinyal bozucu ve görüntü toplayıcı başlıklarla donatılarak, sahada veri aktarımı görevini rahatlıkla yerine getirebilecek. Bu bağlamda roket, ilgili personele görüntü toplayıcı başlıkları sayesinde hedef tespiti konusunda önemli avantajlar kazandırabilecek. Düşman radar sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi ve hedeflerin başarılı bir şekilde imhası sağlanacak.



Diğer taraftan paraşüt entegreli TR-122 ise sinyal bozucu ve 36 km genişliğinde ki operasyon alanlarında hassas görevleri yerine getirebilme potansiyeline sahip olacak. Roketin ön kısmı, hedefe yaklaştığında belirlenen bir irtifaya ulaştığında motor kısmından ayrılarak ortaya çıkacak ve faydalı yükün paraşüt sistemi kullanılarak kontrollü bir şekilde yavaşça iniş yapmasını sağlayacak.

Sinyal bozucu başlık, hedef bölgedeki elektronik sistemleri kapsamlı bir şekilde etkisiz hale getirecek. Bu süreçte küresel konumlama sistemlerinin (GPS ve benzeri) sinyallerini karmaşık bir şekilde karıştırarak navigasyon altyapısını bozacak. Ürünün kameralı başlık versiyonu ise hedef bölgeden yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekerek bu görüntüleri anında fırlatma noktasına iletebilecek. Bu özellik, gerçek zamanlı olarak hedefin detaylı görsel verilerini sağlayarak istihbarat ve analiz süreçlerini destekleyecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TR122

Çap: 122 mm

Füze Ağırlığı: 76 kg

Menzil: 13-30 km

Güdüm: KKS Destekli ANS + AOB

Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol

Yakıt Tipi: Kompozit Katı

Harp Başlığı Tipi: Tahrip + Çelik Bilyeli

Harp Başlığı Ağırlığı: 13.5 kg

Harp Başlığı Etki Yarıçapı: ≥ 40 m

Tapa Tipi: Çarpma ve Yaklaşmalı

Vuruş Hassasiyeti [CEP]: ≤ 20 m