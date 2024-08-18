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Teknoloji ROKETSAN'ın ürettiği KARA ATMACA hedefi 12'den vurdu: İşte o anlar... Türk savunma sanayisinde yeni rekor!
Teknoloji

ROKETSAN'ın ürettiği KARA ATMACA hedefi 12'den vurdu: İşte o anlar... Türk savunma sanayisinde yeni rekor!

Yeniakit Publisher
2024-08-18 15:22:00 - 2024-08-18 16:17:10

ROKETSAN tarafından üretilen KARA ATMACA Seyir Füzesi, uzun menzilli test atışı sırasında rekor sürede havada kalarak hedefini tam isabetle vurdu.

ROKETSAN, bir süredir ATMACA Gemisavar Füzesi üzerinden Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için ‘KARA ATMACA Karadan Karaya Seyir Füzesi’nin geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. KARA ATMACA, gerçekleştirilen harp başlıksız test atışı sırasında rekor sürede havada kaldı ve hedefini tam isabetle vurdu.

Santimetre hassasiyetiyle hedefe ulaşıyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazandıracak KARA ATMACA’nın geliştirilmesine ilişkin sözleşme; 18 Ağustos 2021 tarihinde, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında imzalanmıştı. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bir harp başlığına ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahip KARA ATMACA Seyir Füzesi, agresif manevralar gerçekleştirerek santimetre hassasiyetle belirlenen hedefleri imha edebilecek.

Tamamen yerli üretim

Füzenin başlıca hedefleri arasında; stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit /yeri değiştirilebilir karadan karaya füze sistemleri bulunuyor.

Öte yandan Kale Arge tarafından yerli imkanlarla geliştirilen KTJ-3700 Turbojet Füze Motoru’nu kullanan KARA ATMACA Seyir Füzesi’nin üretiminde ve ihracatında, herhangi bir yurtdışı bağımlılığı bulunmuyor.

KARA ATMACA Seyir Füzesi’nin özellikleri
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uzunluk: 6 metre
Ağırlık: 890 kg
Menzil: 280 km
Güdüm: ANS + KKS + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre + YRNS
Harp Başlığı: Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Tesirli, Penetrasyon Etkili
Harp Başlığı Ağırlığı: 250 kg
Arayıcı Başlık: Kızılötesi Görüntüleyici Başlık (IIR)
Kara ATMACA’nın, 2025 yılında hizmete alınması bekleniyor.

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