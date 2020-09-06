Roketsan’dan TEKNOFEST roket yarışlarında başarılı öğrencilere staj ve iş imkanı

İkinci, Roketsan olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfınca (T3 Vakfı ) gerçekleştirilen TEKNOFEST roket yarışlarına sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti . İkinci, “Burada yapılacak olan çalışmaların sonucunda da gelecekte inşallah insan kaynağı açısından çok büyük bir yetişmiş elemanımız olacak. Aynı zamanda hem TÜBİTAK SAGE hem de Roketsan çeşitli staj programları kapsamında arkadaşlarımızı kabul ediyor. Bu alandaki bilgi ve birikimlerini, gerçek sistemler üzerinde daha da artırmalarını hedefliyoruz. Hem maddi hem de bilgi desteği olarak arkadaşlarımızı desteklemeye çalışıyoruz” dedi.