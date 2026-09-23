  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan'ı görmeyip İmamoğlu'nu koruyan medyaya Karahasanoğlu’ndan sert tepki İstanbul’a kış havası geldi! 14 ile fırtına ve sel uyarısı Arkasından konuşuyordu, şimdi arkasından koşturuyor! Cemal Enginyurt Erdoğan'ı canlı izlemek için bakın ne yaptı Vatandaşlık maaşında yeni dönem! Her ile aynı destek verilmeyecek CHP, Yeni Parti ve İYİ Parti'yi toplayın, bir AK Parti etmiyor! Son anketler muhalefeti şok etti! Trump ‘Görüşme iyi geçti’ dedi. İran’dan sert cevap Son dakika: ABD’ye ait F-16 Almanya’da düştü! Pilot paraşütle kurtuldu Petrol 100 doların altına indi: Piyasalarda yeni hareketlilik ABD istihbaratı dökülüyor: FBI hacklendi! Rize'de sel felaketi! eğitime ara verildi
Gündem ROKETSAN'dan tarihi başarı! KARAOK havada da vurdu
Gündem

ROKETSAN'dan tarihi başarı! KARAOK havada da vurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

ROKETSAN, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemi'nin ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurduğunu açıkladı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muharebe sahasının çevik gücü KARAOK, ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurdu. Kara hedeflerine karşı etkinliğini hava hedeflerine de taşıyan KARAOK ile farklı tehditlere karşı çok yönlü angajman kabiliyetimizi güçlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, KARAOK'un kullanım alanının genişlediğine dikkati çekti.

İkinci, "Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemimiz KARAOK, ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurarak kullanım alanını genişletti. Sistemlerimize kazandırdığımız farklı yeteneklerle sahadaki değişen ihtiyaçlara etkin çözümler sunmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Üzerinde yer alan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece ve gündüz görev yapabilen KARAOK, zırh delici performansıyla sahada operasyonel güç sağlıyor. KARAOK, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.

HAVELSAN Başkanı Mantar: Savunma sanayii ihracatımız son 5 yılda yüzde 122 arttı
HAVELSAN Başkanı Mantar: Savunma sanayii ihracatımız son 5 yılda yüzde 122 arttı

Teknoloji

HAVELSAN Başkanı Mantar: Savunma sanayii ihracatımız son 5 yılda yüzde 122 arttı

Fransa'dan Ukrayna'ya hava savunma kalkanı!
Fransa'dan Ukrayna'ya hava savunma kalkanı!

Dünya

Fransa'dan Ukrayna'ya hava savunma kalkanı!

Büyük hava savunma sistemi teslimatı! Rus silahları çöpe atıldı, Spyder sistemleri sessiz sedasız geldi
Büyük hava savunma sistemi teslimatı! Rus silahları çöpe atıldı, Spyder sistemleri sessiz sedasız geldi

Dünya

Büyük hava savunma sistemi teslimatı! Rus silahları çöpe atıldı, Spyder sistemleri sessiz sedasız geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23