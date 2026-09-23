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Büyük hava savunma sistemi teslimatı! Rus silahları çöpe atıldı, Spyder sistemleri sessiz sedasız geldi

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Büyük hava savunma sistemi teslimatı! Rus silahları çöpe atıldı, Spyder sistemleri sessiz sedasız geldi

İsrail merkezli Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen SPYDER hava savunma sisteminin Çekya'ya gerçekleştirilen sevkiyatı Ostrava NATO Günleri'nde resmen tamamlandı. Anlaşmayla birlikte Çekya, 2021 yılında bu sistemi tercih eden ilk NATO üyesi ülke unvanını alırken, envanterdeki ömrünü doldurmuş Sovyet yapımı 2K12 Kub sistemleri tamamen devre dışı bırakıldı. Başbakan Andrej Babiš ve Savunma Bakanı Jaromír Zuna'nın katılımıyla duyurulan bu gelişmiş katmanlı kalkan, ülkenin kritik tesislerini ve manevra birliklerini 160 kilometreye varan menzille koruma altına alacak.

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Foto - Büyük hava savunma sistemi teslimatı! Rus silahları çöpe atıldı, Spyder sistemleri sessiz sedasız geldi

19-20 Eylül 2026 tarihlerinde Çekya’da gerçekleştirilen Ostrava NATO Günleri ve Çek Hava Kuvvetleri Günleri kapsamında, İsrail merkezli Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen SPYDER hava savunma sisteminin Çekya’ya teslimatı gerçekleştirildi.

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Foto - Büyük hava savunma sistemi teslimatı! Rus silahları çöpe atıldı, Spyder sistemleri sessiz sedasız geldi

Çekya, İsrail Savunma Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Hükümetler Arası (G2G) anlaşma kapsamında 2021 yılında SPYDER hava savunma sistemini tercih eden ilk NATO üyesi ülke olmuştu. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sözleşme kapsamında tedarik edilen 4 adet SPYDER AIO bataryasının üretim ve teslimat süreçlerinin tamamlandığı, tüm sistemlerin Çekya’ya ulaştırıldığı bildirildi. Üretimi tamamlanan bataryaların, Çekya’nın askerî gereksinimleri ve NATO standartları doğrultusunda yapılandırıldığı belirtildi.

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Foto - Büyük hava savunma sistemi teslimatı! Rus silahları çöpe atıldı, Spyder sistemleri sessiz sedasız geldi

İsrail Savunma Bakanlığı, programın zaman içerisinde Çekya hava sahası için entegre bir hava savunma kabiliyetine dönüştüğünü belirtti. Bakanlık, projenin İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) kuvvet geliştirme kapasitesini güçlendirmenin yanı sıra ülkenin dış politika hedeflerine katkı sağlamasını amaçladığını ifade etti. Öte yandan programın, İsrail savunma sanayisi ve ekonomisinin büyümesini destekleyen kritik unsurlardan biri olduğu değerlendirildi.

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Foto - Büyük hava savunma sistemi teslimatı! Rus silahları çöpe atıldı, Spyder sistemleri sessiz sedasız geldi

Çekya Başbakanı Andrej Babiš, “İsrail yapımı SPYDER sistemi için anlaşmayı o dönemde imzaladık. Vatandaşlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir ve Çek Cumhuriyeti, tüm Avrupa ile birlikte füze savunma sistemine ihtiyaç duyuyor.” ifadelerini kullandı. Çekya Savunma Bakanı Jaromír Zuna ise “Bu sistemin hizmete alınması, hava savunması alanında önemli bir teknolojik ve niteliksel değişimi ve cumhuriyetimiz için modern, katmanlı bir hava sahası korumasının oluşturulmasında önemli bir adımı temsil etmektedir.” dedi.

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Foto - Büyük hava savunma sistemi teslimatı! Rus silahları çöpe atıldı, Spyder sistemleri sessiz sedasız geldi

İlk parti teslimatı 2024 yılında gerçekleştirilen SPYDER AIO hava savunma sistemleri, Çekya’nın hava savunma altyapısında kapsamlı bir modernizasyon sürecini başlattı. Yeni sistemler, 251. Tabur envanterinde bulunan ve operasyonel ömrünün sonuna yaklaşan Rus yapımı 2K12 Kub hava savunma sistemlerinin yerini aldı. The Jerusalem Post’un haberine göre Çekya Savunma Bakanlığı, SPYDER hava savunma sistemini yalnızca kritik sabit tesislerin değil, muharebe sahasında manevra yapan kara birliklerinin korunmasında da aktif olarak kullanacak. İsrail merkezli Rafael tarafından geliştirilen SPYDER ürün ailesi; kısa menzilden uzun menzile uzanan mobil, yüksek reaksiyon hızına sahip ve muharebede kendini kanıtlamış bir mimari sunuyor. Sistem ailesi; SPYDER SR, SPYDER MR, SPYDER LR, SPYDER ER ve tek bir platform üzerinden görev yapabilen SPYDER All-in-One konfigürasyonlarını kapsıyor.

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