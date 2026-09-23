Büyük hava savunma sistemi teslimatı! Rus silahları çöpe atıldı, Spyder sistemleri sessiz sedasız geldi
İsrail merkezli Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen SPYDER hava savunma sisteminin Çekya'ya gerçekleştirilen sevkiyatı Ostrava NATO Günleri'nde resmen tamamlandı. Anlaşmayla birlikte Çekya, 2021 yılında bu sistemi tercih eden ilk NATO üyesi ülke unvanını alırken, envanterdeki ömrünü doldurmuş Sovyet yapımı 2K12 Kub sistemleri tamamen devre dışı bırakıldı. Başbakan Andrej Babiš ve Savunma Bakanı Jaromír Zuna'nın katılımıyla duyurulan bu gelişmiş katmanlı kalkan, ülkenin kritik tesislerini ve manevra birliklerini 160 kilometreye varan menzille koruma altına alacak.