Büyük hava savunma sistemi teslimatı! Rus silahları çöpe atıldı, Spyder sistemleri sessiz sedasız geldi

Çekya Başbakanı Andrej Babiš, “İsrail yapımı SPYDER sistemi için anlaşmayı o dönemde imzaladık. Vatandaşlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir ve Çek Cumhuriyeti, tüm Avrupa ile birlikte füze savunma sistemine ihtiyaç duyuyor.” ifadelerini kullandı. Çekya Savunma Bakanı Jaromír Zuna ise “Bu sistemin hizmete alınması, hava savunması alanında önemli bir teknolojik ve niteliksel değişimi ve cumhuriyetimiz için modern, katmanlı bir hava sahası korumasının oluşturulmasında önemli bir adımı temsil etmektedir.” dedi.