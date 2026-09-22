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Fransa'dan Ukrayna'ya hava savunma kalkanı!

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AA Giriş Tarihi:

Fransa'dan Ukrayna'ya hava savunma kalkanı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya’nın altyapı saldırılarına karşı Ukrayna’ya hava savunma sistemleri sağlanması için anlaşma imzaladık.

#1
Foto - Fransa'dan Ukrayna'ya hava savunma kalkanı!

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yoğun bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

#2
Foto - Fransa'dan Ukrayna'ya hava savunma kalkanı!

Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırılarının milyonlarca Ukraynalının elektrik ve ısıtma hizmetlerinden mahrum kalmasına yol açtığına dikkati çeken Macron, Fransa'nın Ukrayna'nın kışı atlatması için yanında olacağını kaydetti.

#3
Foto - Fransa'dan Ukrayna'ya hava savunma kalkanı!

Macron, Zelenskiy ile Ukrayna'ya radar ve hava savunma sistemleri tedarikine ilişkin anlaşma imzaladıklarını da duyurdu. Ukrayna'ya destek konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştüğünü ifade eden Macron, enerji güvenliği için Karadeniz'de sükunetin sağlanması çağrısı yaptı.

#4
Foto - Fransa'dan Ukrayna'ya hava savunma kalkanı!

BM 81. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Macron, ABD Başkanı Trump ile de görüşmüş ve bu görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söylemişti.

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