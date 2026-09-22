Enver Altaylı tutuklandı
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen derin soruşturmada darbe üstüne darbe vuruluyor. FETÖ davasından hükümlü bulunan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı, yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, FETÖ'den hükümlü eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklandı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında sağlık sorunları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadesi alınamayan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı, ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi.
Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Altaylı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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