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Aktüel Roket Yarışması'nın 2022 finalistleri belli oldu
Aktüel

Roket Yarışması'nın 2022 finalistleri belli oldu

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması'nda bu yıl toplamda 81 takım, 10 Ağustos'a kadar Aksaray Atış Alanı'nda yarışacak, dereceye giren takımlar TEKNOFEST 2022'de açıklanacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 17:38:00 -
Roket Yarışması'nın 2022 finalistleri belli oldu

Roketsan'dan yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST 2022 için geri sayım sürerken festival kapsamında Roket Yarışması heyecanı da başladı.

Öğrencilerin havacılık ve uzay teknolojileri alanlarına ilgilerini artırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere düzenlenen ve 1 Ağustos'ta başlayan Roket Yarışması, 10 Ağustos'a kadar öğrencileri ağırlayacak.

T3 Vakfı çatısı altında, Roketsan yürütücülüğünde gerçekleştirilen Roket Yarışması'na bu yıl toplam 455 takım başvurdu.

Lise kategorisinde 36 takımdan 29'u, Orta İrtifa kategorisinde 61 takımdan 47'si, Yüksek İrtifa kategorisinde 6 takımdan 4'ü, Zorlu Görev kategorisinde de 1 takımdan 1'i Atışa Hazırlık Raporu (AHR) aşamasını başarıyla tamamladı. AHR'yi başarıyla geçerek Aksaray Atış Alanı'ndaki faaliyetlere katılacak takım sayısı 81 oldu.

Bu 81 takımın, Aksaray Atış Alanı'nda yapacakları montaj/entegrasyon faaliyetleri sonunda atış yapmaya hak kazanıp kazanmayacakları hakemler tarafından Aksaray Atış Alanı'nda değerlendirilecek.

Roket Yarışması'nda dereceye giren takımlar, 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST'te duyurulacak.

Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin takım olarak katılımına açık olan yarışmada 4 farklı kategori yer alıyor. Yarışma lise (5 bin feet), orta irtifa (10 bin feet), zorlu görev (10 bin feet) ve yüksek irtifa (20 bin feet) kategorilerinden oluşuyor. Yarışmada temel olarak, takımların tasarlayıp ürettikleri roketlerin hedef irtifaya erişmesi, roket içerisinde taşınan asgari 4 kilogramlık faydalı yükün roketten çeşitli yöntemlerle ayrılması hem roket bileşenleri hem de faydalı yükün paraşütle yere sağlam indirilerek kurtarılması hedefleniyor.

"Geleceğe güvenle bakıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, burada ter döken herkesin gelecekte Türkiye’ye güç vereceğini ve Milli Teknoloji Hamlesi’nin birer neferi olacağını belirtti.

Gençlerin heyecanına ortak olmaktan ve gençleri desteklemekten çok büyük gurur ve kıvanç duyduğunu ifade eden İkinci, şunları kaydetti:

"Bu yarışmaya katılan her bir gencimiz her bir takımımız başarılı olsa da olmasa da bu sahadaki deneyimi özümseyerek bunun karşılığını mutlaka alacaktır. TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz olduğu sürece geleceğe güvenle bakıyoruz. Bu yeteneklerimizle Roketsan çatısı altında buluşmak için can atıyoruz. Kendine güvenen, yeteneklerini sergilemek isteyen tüm gençlerimizi önümüzdeki yıllarda Roket Yarışması’nda görmek istiyoruz."

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