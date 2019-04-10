Rodney Brooks: "Dijital inovasyon gençlerden kaynaklanıyor ve Türkiye bu konuda harika bir yer"

Turkcell Teknoloji Zirvesi’ne ana konuşmacı olarak katılan Robot Bilimci Rodney Brooks, yapay zeka, 5G ve dijitalleşmenin getireceği kolaylıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Turkcell’in düzenlediği ve Türkiye’nin en geniş katılımlı teknoloji etkinliklerinden Teknoloji Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi’nde 10’uncu kez kapılarını açtı. "Sen Yap Diye" mottosuyla düzenlenen Zirve, 20’nin üzerinde oturumda 70’e yakın fikir önderi ile 10 binden fazla davetliyi bir araya getiriyor. Bu yılın ana konuşmacısı ise yapay zeka, robot bilim, otomasyon ve dijital teknoloji konularındaki öne çıkan fikirleriyle dünyadaki öncü isimlerinden Rodney Brooks oldu. Yapay zeka, 5G ve dijitalleşme konularında açıklamalarda bulundu.

Yapay zekanın bizim gibi çalışmadığına vurgu yapan Rodney Brooks, "Yapay zeka bizim gibi çalışmıyor, farklı çalışıyor. Bizim bunu anlamamız gerek ve aynı zamanda son derece güçlü bir araç. Yapay zeka inovasyonu getirecek. Bizim teknolojik dünyamızda bir sonraki inovasyonu 10-20 yıl sonra derin öğrenim getirecek. Robot bilimine, yapay zekaya baktığımızda neler görüyoruz? Ne yazık ki uçan arabalar söz konusu olmayacak. Çok fazla başka şeyler söz konusu olacak. 5G haberleşme hayatımızı yönlendirecek. İklim değişikliği, nüfus bilimi aslında önemli trendler.Bunlar, önümüzde 5-10 yılı çok fazla etkilemeyecek. 5G konusunda aslında yüksek indirme oranları olacak, her şeyin bağlantılı olmasını sağlayacak, nesnelerin interneti devreye girecek. Bu da gerçekten veri sağlayacak, bu büyük veri setleri için makine öğrenmesi, derin öğrenme ağları söz konusu olacak.Bunlar daha da devreye girecek" dedi.

"Büyük değişim bankacılıkta yaşanacak"

Dijitalleşmenin getirdiklerine değinen Brooks, "Dijitalleşme, aslında bizim tüm bilgi sistemlerimizi değiştirme anlamına geliyor. Geleneksel sistemlerden dijital sistemlere geçmemiz anlamına geliyor. Böylece dijital yerlere erişim gelecek. Büyük değişim ise bankacılıkta yaşanacak. Geçmişte fiziksel kredi kartlarımız vardı, işlemleri bu şekilde yapıyorduk şimdi ise dijital bir imza ile yapıyoruz. Devasa veri ağı var ve hepsi birbiriyle bağlantılı. Dijitalleşme, geçmişte farklı sistemler yoluyla bağlantılı olan nesneleri artık bağlıyor. Geçmişte kredi kartımızı kullanırdık şimdi ise otomatik olarak kullanıyoruz. Yapay zeka kullanımında 5G ve dijitalleşme önemli bileşenler olacak" şeklinde konuştu.

"Dijital inovasyon gençlerden kaynaklanıyor ve Türkiye bu konuda harika bir yer"

Dijital inovasyonda gençlerin önemine dikkat çeken Brooks, "Dijital inovasyon gençlerden kaynaklanıyor ve Türkiye bu konuda harika bir yer. Burada yapılan inovasyonu görüyoruz. Dünyanın geriye kalan yerlerinde ise yaşlı nüfus artacak ve genç nüfus azalacak. Böyle durumunda yaşlandıkça tabii ki yardıma ihtiyacınız var. Muhtemelen robotlar insanlara yardımcı olacaklar. İnsanların tıbbi bakımlara ihtiyaçları olacak, akıllı giyinme söz konusu olacak. İnsanların giydiklerinden kıyafetlerden tıbbi bilgilerini elde edebileceğiz ve bu da gençlere erişecek. Yalnızca akıllı saatler değil, giydiğimiz her şeyde akıllı sistemler söz konusu olacak. Çin ve Amerika’da özellikle online alışveriş artış göstermiş. Kitap ya da cep telefonu talebi olduğunda turuncu robotlar gidip raflardan alıyorlar ve çalışan kişiye getiriyorlar. Çalışan kişi de raflardan alıp tarıyor son aşamadasipariş olarak gönderiyor" açıklamasında bulundu.

"Üretimin yapılmasında robot bilimi kullanılacak"

Dijitalleşmenin çiftçiliği de etkileyeceğini aktaran Brooks, "Çiftçilik ışığın kontrol edilmesi ile birlikte kapalı alanlarda yapılacak ve dijital hale gelecek. İnsanların bunun robotlar tarafından kontrol edileceğini düşünüyorlar . Dolayısıyla üretim robotlar tarafından yapılacak. Üretimin yapılmasında robot bilimi kullanılacak. Daha da önemlisi; sensörler ve 5G aracılığıyla veriler alabileceksiniz" dedi.