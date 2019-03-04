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"Robotics konusunda yetkinliğin artmasını bekliyoruz"

Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen robotik yarışmaların en üst kategorisi "First Robotics Completition", İstanbul'da devam ediyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:21
"Robotics konusunda yetkinliğin artmasını bekliyoruz"

Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen robotik yarışmaların en üst kategorisi "First Robotics Completition", İstanbul'da devam ediyor.

Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen First Robotics Competition-İstanbul Regional Turnuvası, Afganistan, Brezilya, İsviçre, Polonya ve Türkiye’den 36 lise takımının katılımıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılıyor.

Etkinliğin sponsorlarından Bosch Türkiye'nin Mobilite Çözümleri İlk Donanım Satış Direktörü Gökhan Tunçdöken, yaptığı konuşmada, Sanayi 4.0 dönüşümüyle birlikte nitelikli iş gücüne ihtiyacın giderek artacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayi 4.0 dönüşümünün ortaya çıkardığı yeni iş alanlarına nitelikli, eğitim ve bilgi düzeyi yüksek bir iş gücü yaratmak sanayimizin geleceği adına büyük önem taşıyor. Bu nitelikli ve eğitimli iş gücü sayesinde Sanayi 4.0 dönüşümünün ülkemizde de tam olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz."

 

- "Katılan okulların yarısı devlet okulu, diğer yarısı ise özel okul"

 

Tunçdöken, Bosch olarak 3 yıldır First Robotics Competition etkinliğinde gençlerin yanında yer alarak onlarla bilgi ve tecrübelerini paylaştıklarını ifade ederek, "Yarışmaya katılan 11 liseye maddi ve manevi destek veriyoruz. Aynı zamanda gençlerimize gelecek vizyonlarını oluşturma ve fikirleriyle yarının dünyasını şekillendirme imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe "Türk takımları sponsoru" olarak destek veren 3M'in Ar-Ge Müdürü Onur Yenipazarlı da "Bugün burada, First Robotics'in liseler arası robot yarışması var. Bu yarışmaya birçok farklı ülkeden birçok farklı takım katılıyor. Yarışmaya katılan okulların yarısı devlet okulu, diğer yarısı ise özel okul." dedi.

3M Global olarak, First'ün sponsorları arasında yer aldıklarını belirten Yenipazarlı, "Türkiye'de Fikret Yüksel Vakfı ile beraber son 3 yıldır bu yarışmalara sponsoruz. 4 Türk takımına da mentorluk yapıyoruz. Onlara hayal güçlerini zenginleştirme ve mühendis gibi düşünüp problemlere nasıl çözüm bulabilecekleri konusunda yol göstermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

 

- "Robotics konusunda yetkinliğin artmasını bekliyoruz"

 

Onur Yenipazarlı, Robotics yarışmasının lise çağındaki öğrenciler için bu büyük bir gelişme olanağı sağladığını vurgulayarak, robotların önümüzdeki 5 yıl içinde tüm liselerde yaygınlaşmasının mümkün olacağını kaydetti.

Bölgesel (regional) yarışmaların Kanada, Amerika, Türkiye ve Çin gibi 6 ülkede yapıldığını bildiren Yenipazarlı, şöyle devam etti:

"Bir takım olarak hangi ülkede hangi yarışmaya katılmak istediğinizi seçiyorsunuz. Bu yarışmalarda belli bir derece aldığınız zaman finallere, Amerika'daki yarışmalara katılıyorsunuz. Okullarda gelecek yıllarda robotics konusunda yetkinliğin artmasını bekliyoruz. Buradaki arkadaşlar üniversiteye gittiklerinde orada da çalışmalarına devam ediyorlar. Burada aktif rol alan meslek lisesi öğrencileri birçok sanayi firmasından iş teklifi alıyor. Burada onların görünürlüğünü ne kadar artırırsanız büyük firmaların bu okullara yaptığı yatırımlar da artıyor. Bu firmalar bu okullarda laboratuvar kurma, ekipman desteği gibi destekler sağlıyor."

First Robotics Competition, 28. sezonunda 33 ülkeden 95 bini aşkın öğrencinin katılımıyla 6 ülkede gerçekleşiyor.

Turnuvanın kazananları, 17-20 Nisan'da Houston'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:21
  1. İstanbul
  2. First Robotics Completition
  3. robotik yarışma

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