Robot teknolojisi nedir? Robot yazılımı sayesinde makineler artık daha ‘Akıllı’

Robot teknolojisi nedir?

Elektrik/elektronik mühendisliği ile bilgisayar mühendisliğinin birleşimi gibi düşünülebilecek bir mühendislik branşıdır. Mekanik gücün, dijital yazılım, elektrik motorları ve devreler ile dijital olarak kullanılmasını, kontrol edilmesini sağlayan cihazların yani robot sistemlerinin yapan bilim dalıdır.

Teknoloji şirketleri ise artık makineleri yazılım ile geliştirerek ‘akıllı’ hale getiriyor ve tarlada ürün hasadından okyanuslarda yapılan çalışmalara kadar birçok alanda kullanıma sunuyor.

Robotlar, diğer ürünlerin hızlı, düzgün ve tekrarlanacak şekilde üretilmesinde uzun süredir kullanılıyor. Ancak akıllı robotlar çok daha fazlasını yapabiliyor.

Bir robotun eliyle doğru objeyi dikkatli bir şekilde tutup kaldırmasını sağlamak ciddi bir ustalık gerektiriyor.

PickNick Robotics’ten Nathan Brooks, “Araştırmacılar için bu tür aletler, özel olarak tasarlanmamış birçok parçayı biraz bant ve biraz tutkalla yapıştırmak gibi” diyor.

Makineler titizlik ve tekrarlılık gerektiren işlerde oldukça iyi.

Teknoloji şirketleri ise artık makineleri yazılım ile geliştirerek ‘akıllı’ hale getiriyor ve tarlada ürün hasadından okyanuslarda yapılan çalışmalara kadar birçok alanda kullanıma sunuyor.

Open Robotics’ten Kat Scott, “Ellerimizle yaptığımız en temel işleri artık akıllı robotlar üstleniyor” ifadelerini kullanıyor.

Scott, “İnsanlar objeleri elle tutup kavramada çok becerikli. Ama robotlar henüz insanlarla aynı seviyede değil. Bu yüzden de robotların objeleri tutup hareket ettirmede daha iyi performans göstermelerini hedefliyoruz” diyor.

Merkezi Colorado’da bulunan PickNik Robotics adlı şirket, bir robotun kolunu uzaktan kumanda etmeyi ya da robotu el ve koluyla yeni işler yapabilmesi için eğitmeyi sağlayan bir yazılım üzerinde çalışıyor.

Kat Scott, “Bu yazılım sayesinde, bugün piyasada olan herhangi bir robotun kolunu kolay bir şekilde yeniden programlayabiliyoruz” diyor.

Robot sektöründeki bu ilerleme geleceğin mühendisleri olan çocuk ve gençleri de heyecanlandırıyor.

Öğrenci Heidi, “Her şeyi yapabilen bir robot olması gerçekten harika bir şey!” diyor.

Mynet'in haberine göre; Teknoloji firmaları genellikle yazılım programlarının kodlarını gizli tutuyor. Ancak PickNik, kullanıcılarının görüp daha da geliştirebileceği açık kaynaklı yazılım kullanıyor.

Üstelik şirketin açık kaynaklı yazılımının en basit hali ücretsiz.

PickNick şirketinden Abishalini Sivaraman, “Yazılımımıza internetten erişim mümkün ve kullanımıyla ilgili de birçok eğitici video var. Yani evinizde deneyebiliyorsunuz. Bir robotunuz olmak zorunda değil. Birçok işlemi başlangıçta simülasyon ile yapabilirsiniz” diyor.

Mühendisler geliştirdikleri akıllı aletlerde daha fazla robot kodu kullanmaya devam ettiği sürece makinelerin yapabileceği işler daha da artacak.

14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda ödül töreni yapıldı

Şanlıurfa’da "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla gerçekleştirilen 14. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması ödül töreni ile sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve ACROME iş birliğinde düzenlenen yarışmanın son gününde, GAP Arena Spor Salonu'nda öğrencilerin hazırladığı projeler finalde yarıştı. Göbeklitepe teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla 4 gün süren yarışmalara Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden finale kalan 5 bin 425 öğrenci ve öğretmen, 2 bin 453 robot projesi katıldı.

Yarışmada, temalı, mini sumo, çizgi izleyen, serbest proje, hızlı çizgi izleyen, insansız hava aracı, endüstriyel robotik kol, tasarla çalıştır, yumurta toplama, tozkoparan robot, çizgi izleyen (temel seviye) ve labirent ustası gibi 12 farklı kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerini elde eden proje sahipleri ödüllendirildi.

Dereceye giren öğrenciler, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.