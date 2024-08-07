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Teknoloji Roblox’un kapatılma nedeni belli oldu! Çocuklar için tehlike saçtığı ortaya çıktı
Teknoloji

Roblox’un kapatılma nedeni belli oldu! Çocuklar için tehlike saçtığı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-07 21:05:00 -
Roblox’un kapatılma nedeni belli oldu! Çocuklar için tehlike saçtığı ortaya çıktı

Oyun platformlarından Roblox'a ulaşım engeli getirildi. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklamada mahkeme kararı da paylaşıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde yer alan bilgiye göre Amerikan video oyunu geliştiricisi Roblox Corporation'ın aynı adlı oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Çevrimiçi oyun platformu Roblox’un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir.

Kararın UYAP’ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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