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Spor Roberto Soldado, Kovid-19'dan karantinaya alındı
Spor

Roberto Soldado, Kovid-19'dan karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 22:46:59 -
Roberto Soldado, Kovid-19'dan karantinaya alındı

MADRİD (AA) - İspanya'nın Granada takımında forma giyen, eski Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Granada Kulübünden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla yapılacak karşılaşmadan dolayı dün futbolculara ve teknik heyete Kovid-19 PCR testi yapıldığı ve Soldado'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Kovid-19 ile ilgili vücudunda herhangi bir belirti olmayan Soldado'nun protokol gereği evinde karantinaya alındığı ve kulüp doktorlarının gözetiminde tutulduğu ifade edildi.

İspanyol futbolcunun, öngörüldüğü şekilde 14 gün karantinada kalması halinde 3 lig maçı ve iki Avrupa Ligi maçında forma giymesi beklenmiyor.

Real Madrid alt yapısından yetişen Soldado, 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.


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