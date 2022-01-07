Rizespor-Beşiktaş maçı ertelendi mi? Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş, artan koronavirüs vakalarından dolayı Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, takımda artan koronavirüs vakalarından dolayı Çaykur Rizespor mücadelesinin ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Son olarak Önder Karaveli ve 3 diğer futbolcunun koronavirüse yakalandığı ekipte, Turkcell Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncu koronavirüs nedeniyle kadroya dahil edilmemişti. Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan mücadele, takvimde 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da yer alıyor. 9 Ocak Pazar günü Rize’de Çaykur Didi Stadı’nda Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Beşiktaş, Süper Lig’de 28 puanla 7. sırada yer alırken, Rizespor ise 17 puanla 17. sırada yer almakta.