  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağış hasara yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:22:46 -
Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağış hasara yol açtı

RİZE (AA) - Rize'nin İyidere ilçesinde şiddetli yağış sonucu 15 iş yerini su bastı.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bağlı bazı olumsuzluklar yaşandığını belirtti.

Sağanağın Merkez ve Fıçıtaşı Mahallesi'nde maddi hasarlara sebebiyet verdiğini vurgulayan Mete, "Yaklaşık 15 dükkanımızı su bastı. Yol, kanalizasyon ve su hatlarında hasar meydana geldi. İncelemelerimiz ve personelimiz ile başlamış olduğumuz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.

Mete, temizleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı