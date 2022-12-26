Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize ve Trabzon’u ilgilendiren hızlı tren projesinde son noktayı koydu. Milletvekili Avcı, hızlı tren projesinin Rize’den alınıp Trabzon’a kaydırıldığı yada Trabzon’dan alınıp Rize’ye verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek iki il için bakanlığın master planında 2 farklı projenin yer aldığını ve bu 2 projenin de hayata geçirileceğini kaydetti. Avcı, Rize hızlı tren projesinin Erzurum ili Horasan üzerinden, Trabzon hızlı tren projesinin ise Trabzon Erzincan hattı üzerinden olacağını belirtti.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Türkiye’deki tüm lojistik merkezlerinin demiryolu hattının bulunduğunu, İyidere Lojistik Merkezinin tamamlanmasıyla da demiryoluna ihtiyacı olacağını ve İyidere Lojistik Merkezini demiryolu bağlantısı ile taçlandıracaklarını belirterek, “Özellikle lojistik merkezi besleyebileceğimiz bir demiryolu ağına ihtiyacımız var. Son zamanlarda Ulaştırma Bakanlığının yaptığı planlamada şu yönde. Hızlı trenler artık 200-210 kilometre hızla hem yük taşıyabilecek, hem yolcu taşıyabilecek şekilde geliştiriyorlar. Bizim Horasan üzerinden çalıştığımız bir proje var. Hatta bu projenin de bir bölümü zaten Trabzon sınırlarından geçiyor. Dolayısıyla bizim oradaki projeyi alıp buraya kaydırmak gibi bir gayemiz asla söz konusu değil. Biz sadece Rize’ye bir demiryolu ağı getirmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da uzun bir zamandır yapıyoruz. Daha önce de beyanatını vermiştim zaten. Bunlar kısa vadeli işler değil. Bu projeler çok kısa vadede çözülebilecek projeler de değil zaten. Ama biz lojistik merkezimizin karayolu bağlantısını özellikle Ovit üzerinden ta Ortadoğu’ya kadar uzanan bir transit ticaret yolu vasıtasıyla bir karayolu bağlantısı oluşturuyoruz. Bir taraftan da bir demiryolu bağlantısı oluşturmak uğraşındayız. Türkiye’de tüm lojistik merkezlere demiryolu ulaşmış durumda şu anda zaten. İnşallah Rize Lojistik Limanı bu vesileyle bir demiryolu bağlantısı ile taçlandırılmış olacak. Burada önemli olan husus Bakanlığın ortaya koyduğu master plan. O master planında hem Trabzon hattında hem Rize hattında görüyorsunuz zaten. Ayrı ayrı hatlar olarak planlanmış, birbirlerinin alternatifi değil bunlar zaten. Dolayısıyla bu tür spekülasyonların bölgeye bir fayda getirdiği kanaatinde değilim ben. Ne Rize’ye, ne Trabzon’a, ne Gümüşhane’ye, ne Bayburt’a bir fayda getireceği kanaatinde değilim. Bunu bir kör döğüşüne çevirmekten ziyade burada illerin ihtiyaçları oranında hangi yatırımlara ihtiyacı varsa o oranda bu yatırımları alması önemli. Bu anlamda biz kendimizi ne Trabzon’dan, ne Bayburt’tan, ne Gümüşhane’den, ne Artvin’den ayırıyor değiliz. Bölgede Doğu Karadeniz illeri var. Bu illerin ihtiyaçları hepsinin farklı farklı olabilir. Burada yapmış olduğumuz projeleri de bu farklılıklar bağlamında yerine getirmeye gayret gösteriyoruz.” dedi.

olay53'aktardığı habere göre: Milletvekili Avcı, demiryolu projesinde olduğu gibi havalimanı konusunda da çeşitli spekülasyonların yapıldığını belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

“Zaman zaman havalimanları konusunda da bu spekülasyonlar gündeme getiriliyor. Trabzon Havalimanı, Rize Havalimanı. Burada önemli olan şey şu. İki havalimanı nezdinde de söylüyorum. Yolcu nereye gitmek istiyorsa oraya en rahat şekilde ulaşabilmeli. Bu havalimanlarının gayesi bu zaten, bunun için yapılıyorlar. Eğer Rize’nin, Artvin’in yolcusu ise en rahat şekilde buraya gelebilmeli. Zaman zaman uçak saatlerinin uymaması vesilesiyle Trabzon’daki yolcular da Rize’ye geliyor. Zaman zaman Rize’deki, Artvin’deki yolcular Trabzon’a gidiyor uçak saatlerinin uymaması vesilesiyle. Bunlar da gayet doğal şeylerdir. Bunların üzerinden bir spekülasyon yapmak bütün şehirlere zarar ve bölgeye zarar. Dolayısıyla rasyonel olan, akılcı olan neyse bunu yapmamız lazım. Son dönemlerde birkaç gün önceydi zannedersem. Rize basınının bir bölümünde yer aldı sanırım. Her tarafta yayıldığını görmedim. Arkadaşlar gösterdi bana “Rize’ye hızlı tren yok İşte Trabzon Erzincan hattı yapılacak’ gibi açıklamalar doğru değil. Biz o hattın alternatifi değiliz onlar da bizim alternatifimiz değil. Bunlar farklı farklı hatlar zaten. Bakanlığın oluşturmuş olduğu master planının içerisinde bu hatlar mevcut görürsünüz zaten. Bakan bey bizzat açıkladı zaten.