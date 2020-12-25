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Gündem Rize'liler piyangoya tavrını koydu! Şehrin her yeri o Ayet-i Kerime ile donatıldı
Gündem

Rize'liler piyangoya tavrını koydu! Şehrin her yeri o Ayet-i Kerime ile donatıldı

Rize'de şehir içindeki reklam panolarına, 'piyangonun kumar ve haram' olduğunu belirten afişler asıldı. Ayrıca şehir genelinde piyango bileti ile aynı görsellere sahip üzerinde kumarın yasaklandığını bildiren ayetlerin olduğu el ilanları dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:44:00 -
Rize'liler piyangoya tavrını koydu! Şehrin her yeri o Ayet-i Kerime ile donatıldı

Yılbaşına sayılı günler kala piyango bayileri önünde haram kuyrukları uzarken Rizeliler piyangoya tavrını koydu.

Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şerif'i yazıldı

Rize'de yaşayan şuurlu müslümanlar şehrin reklam panolarını 'piyangonun haram ve kumar' olduğunu belirten afişlerle donattı. Panolara asılan afişlere, 'Bilet alma, harama bulaşma' uyarısı yapılırken, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) şu Hadis-i Şerifi yazıldı: "Her kim kumar (şans oyunları) oyunları oynarsa Allah'a ve Rersulü'ne isyan etmiş olur."

Rizelilere dağıtılan piyango bileti şeklindeki el broşürlerine ise, Maide Suresi 90. Ayet'i Kerimesi yazıldı: 'Ey iman edenler. Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durunuz ki kurtuluşa eresiniz'

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Yorumlar

osman

akp ve mhp...bu zilleti yasaklamak için size ne ve kim engel oluyor ?
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