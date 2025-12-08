İzmir’de Çıplak Ayak İsyanı! Tugay: “Aile İçi Sorun Gibi Görün…”

Tugay, belediye işçilerinin primlerin yatırılmaması ve ekonomik aksaklıklar nedeniyle gerçekleştirdiği protestoyu küçümser bir tonda değerlendirerek;

“Belediyelere ekonomik baskı yapılıyor. Bu ay SGK’dan da farklı bir muamele gördük. Kısa süreli bir sıkıntı yaşadık ama çözüyoruz. Arkadaşlar böyle bir karar almışlar, saygı duyuyorum. Uzun sürmez. Aile içinde olur böyle şeyler…” dedi.

İşçilerin ayaklarına kadar yansıyan ekonomik krizin, belediye yönetimince “aile içi mesele” gibi görülmesi ise tepki çekti. İşçiler çözüm beklerken, Başkan Tugay’ın sözleri yeni tartışmaların fitilini ateşledi.