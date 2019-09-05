0553 313 94 23

Rize’de torbacının evine şafak operasyonu

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonla uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen ve halk dilinde torbacı olarak tabir edilen 1 kişi tutuklandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 08:21
Rize’de torbacının evine şafak operasyonu

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonla uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen ve halk dilinde torbacı olarak tabir edilen 1 kişi tutuklandı.


Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilimizde uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Kalkandere Sulh Ceza Hâkimliğince verilen arama ve el koyma kararına istinaden sabah 07.00 sularında B.Ö. isimli şahsın Kalkandere ilçesinde bulunan ikametinde arama yapıldı. Gerçekleşenaramada, 9 parça halinde daralı ağırlığı 512.81 gram gelen skunk (esrar) maddesi, 527 adet ecstasy hap, 1 adet uyuşturucu madde öğütmeye yarayan aparat ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet 9 mm çaplı fişek ele geçirildi.


Konu ile ilgili şahıs gözaltına alınan B.Ö. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 08:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CF Moto Dünya Motokros Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
    1. CF Moto Dünya Motokros Şampiyonası..
    2. Organları 13 yaşındaki çocuğa umut oldu
    3. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    4. Dolar güne yine hareketli başladı!
    5. Beytüşşebaplı öğrenciler Sivas’ta..
    6. Galatasaray'ın UEFA listesi! İşte,..
    7. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)..
    8. Bafa Gölü bölgesinde zeytin ağaçları..
    9. 5 Eylül kutlamalarına Gıdı Gıdı..
    10. Başkan Pekmezci Şeyhhayran..
    11. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların..
    12. İngiltere'de ortalık yoz duman! Adım..
    13. Göçük nedeniyle kapanan Taşyolunun..
    14. Bayburt Belediyesi Eylül ayı Meclis..
    15. Kara yollarında durum
    16. Mansur Yavaş'tan Ankara’da ağaç kıyımı!
    17. Rize’de torbacının evine şafak..
    18. Diyanet alımı 2019 başvuru tarihi |..
    19. Zincir marketlere yenik düşen..
    20. Sodalı ayranın bilinmeyen faydaları
    21. Meteoroloji birçok il için yağış..
    22. 4 ilde 5 dev yatırıma proje bazlı..
    23. Çankırı Karatekin Üniversitesi..
    24. O ülkede büyük şok! Feci olay
    25. Sistem revizyonunda önemli başlık!..
    26. Abdullah Mursi kimdir? Muhammed..
    27. Çin ve ABD'nin bir sonraki ticaret..
    28. Abdullah Gencer kimdir? Abdullah..
    29. Trump, Ruhani ile görüşmeye yeşil ışık..
    30. Hayatını kaybedenlerin sayısı giderek..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Erdoğan tarih vermişti! Gitmelerinden başka çözüm yolu yok
    Erdoğan tarih vermişti! Gitmelerinden başka çözüm yolu yok
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi