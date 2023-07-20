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Yerel Rize'de korkunç olay
Yerel

Rize'de korkunç olay

Yeniakit Publisher
2023-07-20 11:30:00 -
Rize'de korkunç olay

Rize'nin Alipaşa Mahallesi sahilinde denizde hareketsiz yatan bir kişinin cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin öldüğünü belirledi. Ceset, incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde deniz üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlarca kıyıya çıkarılan kişinin ölü olduğunu belirledi.

Alipaşa Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde denize giren Osman Yılmaz'a (37) ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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