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Yerel Rize'de kaybolan işçi baygın halde bulundu
Yerel

Rize'de kaybolan işçi baygın halde bulundu

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaybolan Karayolları işçisi, yapılan arama çalışmaları neticesinde baygın halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 23:51:00 -
Rize'de kaybolan işçi baygın halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Rize Karayolları 10. Şube Şefliğine bağlı İkizdere Çamlık Bakımevinde çalışan 3 çocuk babası Halim Türüt, gece geç saatlerde kişisel eşyalarını bırakıp bakımevinden ayrıldı. Mesai arkadaşları, Türüt'ü bulamayınca kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekiplerinin arama kurtarma köpekleri ile yaptığı arama çalışmaları sonucu Türüt, çalıştığı yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde baygın halde bulundu. Türüt, sağlık ekiplerince ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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