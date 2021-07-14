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Yerel Rize'de felaket! Sele kapılarak kaybolan kişi sayısı 4'e yükseldi
Yerel

Rize'de felaket! Sele kapılarak kaybolan kişi sayısı 4'e yükseldi

Rize'de etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan selde 4 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşlar için arama çalışması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 23:14:00 - 2021-07-15 00:47:38

Rize’de merkeze bağlı Muradiye beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sele kapılan kişi sayısı 4'e yükseldi.

Ev ve iş yerlerini su bastı

Olay, Muradiye beldesinde meydana meydi. Edinilen bilgiye göre, Rize’de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini sular bastı.

Selde kaybolan kişi sayısı 4'e yükseldi

Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Öte yandan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sele kapılan 4 kişi ise kayboldu.

Merkeze bağlı Muradiye beldesinde kaybolanların Nuri Cemal Mert ile eşi Hacer Mert, Güneysu ilçesinde ise Halil Arıcı ve ismi belirlenmeyen bir kişinin olduğu bildirildi. 

Arama çalışması başlatıldı

Olayla ilgili bölgelere AFAD, JAK ve yerel arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

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