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Gündem Rize'de acele kamulaştırma kararı
Gündem

Rize'de acele kamulaştırma kararı

Rize'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 05:55:00 -
Rize'de acele kamulaştırma kararı

Buna göre, Rize'nin Yağlıtaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, il merkezinde bulunan dolgu alanlarındaki yapı kalitesi açısından risk teşkil eden yapılar ile muhtelif bölgelerdeki riskli yapıların nakledilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.

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