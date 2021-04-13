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Eğitim Rize liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Rize liseleri kontenjanları
Eğitim

Rize liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Rize liseleri kontenjanları

Eğitim ve öğretim döneminin bitmesine 2 aydan az bir süre kaldı. Bu sebeple Isparta ilinde oturan 8. Sınıflar, hedefledikleri liselerin taban puanları 2021 ve kontenjan sayıları araştırıyor. Peki, Rize lise tabanları ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 19:43:00 -
Rize liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Rize liseleri kontenjanları

8. sınıf öğrencileri, hedefledikleri liseye girebilmek için lise taban puanları ve kontenjan sayılarını araştırıyor. LGS sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. MEB sınav başvurularınınsa 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. İşte merak edilen haberin detaylar…

Rize liseleri taban puanı 2021, Rize liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Rize liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Rize liseleri taban puanı ve yüzdelikleri için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

LGS sınavında sorular nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına ilişkin konuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın içeriğine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bakan Selçuk, geçen sene salgına hazırlıksız yakalanıldığı için öğrencileri sınavın sadece birinci döneminden sorumlu tuttuklarını, ikinci dönemden soru sormadıklarını hatırlatarak, "Ama bu sene diyoruz ki 'Biz hazırız. Size 5 ayrı kaynak sunuyoruz. O yüzden de bu sınava rahat hazırlanabilirsiniz.' diyoruz. Bu sınavda müfredatın tamamından sorumlusunuz. Dil bilgisi sorularının olmayacağını söylüyoruz. Soruların uzunluğuyla ilgili çok uzun paragraf sorularının daha kısaldığını göreceksiniz. Yani biz bir soruda geçen kelimeleri sayarız. Soruların güçlük endekslerine göre karar veriliyor. Bu sınav sadece dil bilgisi açısından farklı, belki soruların uzunluğu açısından kısmi olarak daha kısa sorular olacak şeklinde bir farklılığı var." diye konuştu.

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