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Spor Rize karşısında Beşiktaş'ın başında kim olacak?
Spor

Rize karşısında Beşiktaş'ın başında kim olacak?

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin yeni tip Corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 14:47:00 -
Rize karşısında Beşiktaş'ın başında kim olacak?

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin yeni tip Corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacak.

Beşiktaş akademi antrenörüyle Rize karşısında© NTV tarafından sağlanmıştır Beşiktaş akademi antrenörüyle Rize karşısında
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Corona virüs testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de Covid-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı kaydedildi.

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