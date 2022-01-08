Rize karşısında Beşiktaş'ın başında kim olacak?
Beşiktaş Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin yeni tip Corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacak.
Beşiktaş Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin yeni tip Corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacak.
Beşiktaş akademi antrenörüyle Rize karşısında© NTV tarafından sağlanmıştır Beşiktaş akademi antrenörüyle Rize karşısında
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Corona virüs testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de Covid-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı kaydedildi.