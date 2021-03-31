Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü taşınmaz ve taşınırlarını satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre satış 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden 14.04.2021 tarih ve saat 09:00’da Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü( Rize Milli Emlak Müdürlüğü) Hizmet Binası(İslampaşa Mah.Zincirli Cad.22.Sok.No.11 RİZE)İhale Salonu Kat:1’de İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleyle satılacak Reşadiye mahalesindeki 47 m2’lik arsaya ise 89 bin 642 TL fiyat takdir edilmiş.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.rize.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ