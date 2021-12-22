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Spor Rıza Çalımbay: Bu maçta da hedefimiz galibiyetti
Spor

Rıza Çalımbay: Bu maçta da hedefimiz galibiyetti

Ç Rizespor ile sahasında 1-1 berabere kalan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 22:32:00 -
Rıza Çalımbay: Bu maçta da hedefimiz galibiyetti

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Rizespor’u konuk eden ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak bu sezonki sekizinci beraberliğini alan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Bundan önceki 4 maçımızı gerçekten mükemmel oynadık. Bu maçta da hedefimiz galibiyetti. Bugün ki maçta da aslında kötü oynamadık. Özellikle ilk yarı iyi oynadık. İkinci yarıda da her şeye rağmen iyi oynadık. Bu sezon en çok pozisyona girdiğimiz maç oldu. Maalesef pozisyonları değerlendiremedik. Tam zamanında golü bulduk ama belki de beklenmedik, kişisel hatalardan dolayı hiç ummadığımız bir anda gol yedik. Eğer pozisyonları değerlendirebilseydik rahatlıkla galip gelebileceğimiz bir maçtı. Oyun içinde bunlar oluyor. Çok iyi kapandılar. İyi mücadele ettiler. Şimdi Kayserispor maçını kazanmak istiyoruz. Takımımızda biraz sıkıntılar başlıyor. İnşallah onu da telafi edip son maçımızı en iyi şekilde bitireceğiz” diye konuştu.

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