  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları hakkında kritik iddia!
Gündem

Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları hakkında kritik iddia!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6’lık depremin ardından onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında kritik bir detay ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:06:00 -
Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları hakkında kritik iddia!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6’lık büyük depremin ardından onlarca vatandaş, yıkılan binaların altında kalarak hayatını kaybetti.

Depremde yıkılan Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları hakkında ilçe belediyesinin 2012 ve 2018 yıllarında ise ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıktı.

Düzenlenen raporlarda her iki binanın da deprem riski taşıdığı bildirilirken, apartman sakinlerinin uyarıldığı ileri sürüldü. Bina sakinlerinin isteği üzerine Doğanlar Apartmanı hakkında düzenlenen raporun ardından iddiaya göre yetkililer, Dokuz Eylül Deprem Uygulaması’ndan rapor alınmasını önerdi.

Bunun üzerine konuyu değerlendirmek üzere zemin kattaki kafede toplanan apartman sakinleri anlaşamadı. Bazı daire sakinleri rapor alınması hususunda görüş bildirirken, bazılarının ise evlerinden çıkmamak için rapor alınmasını kabul etmediği, yaşanan tartışmaların ardından da o raporun alınmadığı iddia edildi.

"Arkadaşlarım evlerini satıp gitti"

Rıza Bey apartmanının hemen arkasındaki binada ikamet eden İrfan Güneş, “Ben de çürük raporunun verildiğini duydum. Daha sonrasında güçlendirme yapılmış ve mantolama ile bu iş kapatılmış. Zor bir durum. Allah insanlara yardım etsin. Mantolama yapıldıktan sonra insanlar oturmaya devam etmişler. Sonuçta bina doluydu. Bizim binamızda da hasar var ama küçük düzeyde. Bunlar yapıyla alakalı kusurlardır” ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Mehmet Kaplan ise, “2012 yılında çürük raporu alınmış ama ona rağmen oturanlar vardı. Bu binada oturanlar büyük ihtimalle bu raporu biliyordu ama çoğu da kiracıydı ev sahibi değildi. Aşağı katlarda tadilat yapıldı. Güzellik salonu ve dükkanlar vardı. Onlardan kaynaklanmış olma ihtimali de var” dedi.

Rıza Bey apartmanının yakınında oturan Bedri Onur da, “Binanın çürük raporu varmış. Hatta orada oturan birkaç tane arkadaşım vardı onlar tehlikeli olduğu için evlerini satıp gittiler. Bu binanın dayanıksız olduğunu biliyorlardı. Güçlendirme oldu ama fayda etmeyince satıp gittiler. Değerli, merkezi bir yer ama binalar güçlü değil” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.
İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti
Gündem

İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti

Araştırmacı yazar Erkan Trükten İzmir depreminin Haarp teknolojisi ile ilgili olabileceğini açıkladı.
Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’
Yaşam

Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’

YouTube'da yayınlanan programda hayatından kesitler anlatan şarkıcı Doğuş eski Türkiye’nin yetiştirme yurdunda yaşadığı ağır travmaları anla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay