İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından yıkılan evlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şuana kadar 49 can kaybının, 896 yaralının olduğu depremde ekiplerin arama yaptığı Rıza Bey Apartmanı enkazında beton bloğun kaldırıldığı sırada bir anda göçük oluştu, 3 kişi düştü.

Rıza Bey Apartmanı'na çürük raporu mu verilmişti?

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6’lık büyük depremin ardından onlarca vatandaş, yıkılan binaların altında kalarak hayatını kaybetti.

Depremde yıkılan Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları hakkında ilçe belediyesinin 2012 ve 2018 yıllarında ise ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıktı.

Düzenlenen raporlarda her iki binanın da deprem riski taşıdığı bildirilirken, apartman sakinlerinin uyarıldığı ileri sürüldü. Bina sakinlerinin isteği üzerine Doğanlar Apartmanı hakkında düzenlenen raporun ardından iddiaya göre yetkililer, Dokuz Eylül Deprem Uygulaması’ndan rapor alınmasını önerdi.

Bunun üzerine konuyu değerlendirmek üzere zemin kattaki kafede toplanan apartman sakinleri anlaşamadı. Bazı daire sakinleri rapor alınması hususunda görüş bildirirken, bazılarının ise evlerinden çıkmamak için rapor alınmasını kabul etmediği, yaşanan tartışmaların ardından da o raporun alınmadığı iddia edildi.

"Ben de duydum"

Rıza Bey apartmanının hemen arkasındaki binada ikamet eden İrfan Güneş, “Ben de çürük raporunun verildiğini duydum. Daha sonrasında güçlendirme yapılmış ve mantolama ile bu iş kapatılmış. Zor bir durum. Allah insanlara yardım etsin. Mantolama yapıldıktan sonra insanlar oturmaya devam etmişler. Sonuçta bina doluydu. Bizim binamızda da hasar var ama küçük düzeyde. Bunlar yapıyla alakalı kusurlardır” ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Mehmet Kaplan ise, “2012 yılında çürük raporu alınmış ama ona rağmen oturanlar vardı. Bu binada oturanlar büyük ihtimalle bu raporu biliyordu ama çoğu da kiracıydı ev sahibi değildi. Aşağı katlarda tadilat yapıldı. Güzellik salonu ve dükkanlar vardı. Onlardan kaynaklanmış olma ihtimali de var” dedi.

Rıza Bey apartmanının yakınında oturan Bedri Onur da, “Binanın çürük raporu varmış. Hatta orada oturan birkaç tane arkadaşım vardı onlar tehlikeli olduğu için evlerini satıp gittiler. Bu binanın dayanıksız olduğunu biliyorlardı. Güçlendirme oldu ama fayda etmeyince satıp gittiler. Değerli, merkezi bir yer ama binalar güçlü değil” diye konuştu.