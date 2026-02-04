Rıza Akpolat duruşmada iddialara cevap vermek yerine hayat hikayesini anlattı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşmasında, tüm tutuklu sanıkların savunmalarının alınması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat savunma yaptı.

Sanık Akpolat, 2 dönem üst üste rekor oylarla seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu, 2019 yılından itibaren ise Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi.

Hesabını veremeyeceği tek bir kuruşun olmadığını iddia eden sanık Akpolat, "Bu şekilde gündemde olmamız en derin yaradır. Bir suç örgütü iddiası var ama Beşiktaş Belediyesi iddianamesi olarak kamuoyunda biliniyor. Sonradan suç isnatları da iddianameye eklenmiş. İddianamenin tamamında ailem, aile bireylerim, arkadaşlarım hepsi bir şekilde kriminalize edildi, kamuoyunda haftalarca konuşuldu. İddianamede 'ticari hayatı yoktur' diyor. Babam ticaretle uğraşan bir iş insanıdır. Bir tane iftiracının beyanıyla ticari hayatım yok denilmiş. Çok sayıda iftirayla karşı karşıyayız." şeklinde beyanda bulundu.

Sanık Akpolat, 13 aydır tutuklu bulunduğunu, iddia makamının kendisine sorsa her şeyi cevaplayabileceğini, kendisi hakkında 'itirafçı oldu' yalanı atıldığını da savunmasında söyledi.

Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş 'ın serbest bırakıldığını, kendilerinin tutuklu olduğunu kaydeden sanık Akpolat, her gün Beşiktaş'a 2-2,5 milyona yakın kişinin geldiğini, bu sayıya temel belediyecilik hizmeti verdiklerini aktardı.

Sanık Akpolat, savunmasında şunları kaydetti:

"Aşevi ve sosyal belediyecilikle ilgili vermiş olduğum hizmetler tartışma konusu haline getirildi. Beşiktaş'ın lüks semtleri var evet ama Beşiktaş'ın genelinde alt ve orta gelir seviyesinde insanlar oturur. Aşevi üzerinden birtakım paralar istenmiş iddiaları var. Bununla ilgili bir para hareketi var mı? Yok. Ne var? Beyan var. Esnaflarla kurulan bir rüşvet havuzu kurulduğu iddiası var. Esnaflarla kurduğumuz bir ağ var. Beşiktaş'taki restoranlarla bir anlaşma yaptık, 10 öğrenciye yemek verilsin diye. Gönüllülük duygusuyla yapıldı. Kamuoyu önünde bunu yaptık."

Balayı hediyesi olarak tekne aldığı iddialarının da bulunduğunu belirten sanık Akpolat, hayatında 3 kere tekneye bindiğini, teknenin kendisinin olmadığını öne sürdü.

Beşiktaş Belediyesinin temizlik işlerini yapan firmayla ilgili vatandaşların çöp sorunu iletmeye başladığını ifade eden Akpolat, "Arkadaşlar tespit yaptı, firmanın eksikliklerinin olduğu görüldü. Bu konu yargıya taşındı. Firma, temizlik garajımızı basıp temizlik garajımızı yıktılar. Arkadaşlarımızı esir aldılar, süreç yargıya taşındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu firmayı yasakladı. Zorlamayla ihaleye sokulmaması söz konusu değildir. Aziz İhsan Aktaş 'ın ilk aldığı ihale buradan başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Akpolat, yapılan her ihalenin sayısız kez denetlendiğini, soruşturmaya konu olacak tek bir bulguya rastlanmadığını iddia ederek "Hakkımdaki iddiaların temel dayanağı gizli tanık ve iftiracı beyanlarıdır. Karşınızda olmamın somut nedenleri yok. Kimliği gizli tutulmuş birtakım kişilerin beyanları ve iftiralarıdır." diye konuştu.

Aziz İhsan Aktaş 'ı belediyeye iş yapan müteahhit olarak tanıdığını belirten Akpolat, Aktaş 'ın konkordato tehdidiyle karşı karşıya olduğu için itirafçı olmaya karar verdiğini öne sürdü.

Sanık Akpolat, rüşvet iddialarını reddetti

Sanık Akpolat, Acarkent'te villa aldığı iddialarını kabul etmediğini, evin kendisinin olmadığını, eşinin kardeşi için o eve baktığını iddia etti.

Belediyenin iştiraki olan BELTAŞ'ın belediyeye olan borçları nedeniyle taşınmazların satışının gündeme geldiğini, bu borçların ödenmesi gereğini Sayıştay denetçilerinin de raporladığını anlatan Akpolat, yapılan satış işleminin bir zorunluluk olduğunu öne sürdü.

Akpolat, hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin savunmasında şunları kaydetti:

"Şirketime ait 2 aracın edinilmesi ve sonra elden çıkarılması iddiaları var. Bu araçlar bana rüşvet olarak verilmiş iddiaları... Öncelikle benim başkan seçildiğim günden itibaren kullandığım araçlarım kendi araçlarımdır. Belediyenin kiralama yoluyla aldığı hiçbir araca binmedim. Araçları sattık, ticarette değerlendirmek için satılmasını istedim. Belediye çalışanından değil, şirket çalışanımdan istedim. Kime satıldı, süreci bile bilmiyorum. Banka kayıtlarında bu durum sabittir. Bunların hepsi ticari işlemlerimdir."

Hayatı boyunca karanlık hiçbir yapıyla bağı olmadığını söyleyen Akpolat, üzerine atılı tüm suçlamaları reddetti.

Akpolat'ın savunmasının bitmesiyle davadaki tutuklu 33 sanığın savunmalarının alınması tamamlanmış oldu.

Duruşma yarına ertelendi.