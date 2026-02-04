Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı

CHP medyasının "halkın çığlığı" diyerek pazarladığı senaryonun aksine, söz konusu kadının eşinin sigortalı bir işte çalıştığı ve ailenin üzerine kayıtlı tam 3 adet araç bulunduğu ortaya çıktı. SOYBİS (Sosyal Yardım Bilgileri Sistemi) verilerine göre hiçbir ihtiyaç sahibi kriterine uymayan ve depremden önce kiracı olmasına rağmen devletten haksız yere TOKİ konutu talep eden bu şahsın, konteynerde dahi sürekli kalmadığı belirlendi.

Sırf siyasi rant uğruna zengin aileleri "mağdur" gibi kürsüye çıkarıp milleti aldatmaya çalışan Özgür Özel ve ekibinin bu kirli algı operasyonu, Osmaniye sokaklarında adeta duvara tosladı.