SON DAKİKA
Özgür Özel'in kurgu siyaseti Osmaniye'de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı
Gündem

Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Osmaniye ziyareti sırasında kameralar önünde "Açız, elektriğimiz kesik, evimiz yok" diyerek feryat ettirilen kadının gerçek yüzü, yapılan incelemelerle bir bir deşifre oldu.

CHP medyasının "halkın çığlığı" diyerek pazarladığı senaryonun aksine, söz konusu kadının eşinin sigortalı bir işte çalıştığı ve ailenin üzerine kayıtlı tam 3 adet araç bulunduğu ortaya çıktı. SOYBİS (Sosyal Yardım Bilgileri Sistemi) verilerine göre hiçbir ihtiyaç sahibi kriterine uymayan ve depremden önce kiracı olmasına rağmen devletten haksız yere TOKİ konutu talep eden bu şahsın, konteynerde dahi sürekli kalmadığı belirlendi.

Sırf siyasi rant uğruna zengin aileleri "mağdur" gibi kürsüye çıkarıp milleti aldatmaya çalışan Özgür Özel ve ekibinin bu kirli algı operasyonu, Osmaniye sokaklarında adeta duvara tosladı.

Yorumlar

Neron11

Ne farkeder CHP bunu hep yapıyor, sen doğruyu haber yapana kadar yalan bin tür atıyor, gerçi haberin yalan olduğunu söylesen de yalana inanmaya devam edecek koca bir kitle var

Cumhur

Ey JÖN TÜRK ÖZEL,tiyatro oynamayı bırak.Yaptığın skeçleri Maralyan çok yaptı.Dardağın oldu.Partisindeki hainler de kaçan kaçana yağlı kemik veren ağlarına sigındılar
