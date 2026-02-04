  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak Sıcak saatler! ABD, İran İHA'sını vurdu İstanbul'da Türk bayrağına kalleş saldırı! Haramzade hakkında flaş gelişme Davutoğlu yine Stratejik Derinlik deniyor: Kürtler huzurlu değilse kimse huzurlu olamaz! Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek Yunanistan hayali kuranlara kötü haber: Türklere ev satışı yasaklandı! Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız” Suriyeliler, tüm bölgenin teröristlerden temizlenmesi için ayakta! Bölge halkı YPG/PKK’nın her yerden çıkarılmasını istiyor İsrail Suriye’nin köylerine ve tarım arazilerine uçaklarla zehir püskürtüyor! Kurtulmuş'tan "Suriye" mesajı: Terörsüz Türkiye hedefimizi güçlendirmektedir
Gündem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne acı haber! Rahatsızlanan Astsubay Talat Okur şehit düştü
Gündem

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne acı haber! Rahatsızlanan Astsubay Talat Okur şehit düştü

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne acı haber! Rahatsızlanan Astsubay Talat Okur şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un, görevi esnasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un, görevi esnasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Acı haberin ardından bakanlık tarafından yayınlanan taziye mesajında, kahraman askerin ailesine ve yakınlarına sabır dilekleri iletilirken, tüm Türkiye yasa boğuldu. Şehit astsubayın naaşının, düzenlenecek askeri törenin ardından memleketinde toprağa verilmesi bekleniyor.

24 Ocak 2001: Ali Gaffar Okan'ın şehit edilmesi (Diyarbakır Emniyet Müdürü)
24 Ocak 2001: Ali Gaffar Okan'ın şehit edilmesi (Diyarbakır Emniyet Müdürü)

Tarih

24 Ocak 2001: Ali Gaffar Okan'ın şehit edilmesi (Diyarbakır Emniyet Müdürü)

İsrail'den suikast! Şehit oldu
İsrail'den suikast! Şehit oldu

Dünya

İsrail'den suikast! Şehit oldu

Gazze'de şehit sayısı 71 bin 667’ye yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 71 bin 667’ye yükseldi

Dünya

Gazze'de şehit sayısı 71 bin 667’ye yükseldi

Organ hırsızı İsrail’den kan donduran hamle: Filistinli şehitlerin organlarıyla rekor peşindeler!
Organ hırsızı İsrail’den kan donduran hamle: Filistinli şehitlerin organlarıyla rekor peşindeler!

Gündem

Organ hırsızı İsrail’den kan donduran hamle: Filistinli şehitlerin organlarıyla rekor peşindeler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23