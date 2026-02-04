Türk Silahlı Kuvvetleri'ne acı haber! Rahatsızlanan Astsubay Talat Okur şehit düştü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un, görevi esnasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
Acı haberin ardından bakanlık tarafından yayınlanan taziye mesajında, kahraman askerin ailesine ve yakınlarına sabır dilekleri iletilirken, tüm Türkiye yasa boğuldu. Şehit astsubayın naaşının, düzenlenecek askeri törenin ardından memleketinde toprağa verilmesi bekleniyor.