Çerkezköy'de faaliyet gösteren bir oto ekspertiz firmasında yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. İddiaya göre, araç alım satımı konusunda anlaşan alıcı ve satıcı, aracı kontrol ettirmek üzere ekspertiz firmasına geldi. Aracın kontrollerini gerçekleştiren ekspertiz uzmanı Tamer Yavaş, perde airbag bölümünden gelen kötü kokuyu fark edince detaylı inceleme yaptı.

Perde airbag bölümünü açarak inceleyen Yavaş, içerisinde farklı işaretlerin bulunduğu bir kağıtla karşılaştı. Bulduğu cismin büyü olduğunu düşündüğünü belirten Yavaş, durumu araç sahibine bildirdi. Satıcının onayının ardından kağıdı bulunduğu yerden çıkaran Yavaş, olayla ilgili yaşadıklarını anlattı.

2 AYDA 5 KEZ KAZA YAPMIŞ

Yaşananları anlatan Tamer Yavaş, "Dün bir araç geldi. Fiziki airbag bakarken perde airbagini açtığımızda kötü bir koku geldi. Derine girdiğimizde farklı bir cisimle karşılaştık. Satıcıdan onay alarak açtık. Açtığımızda daha kötü bir koku yayıldı. İçinden işaretlerin olduğu bir kağıt çıktı. Satıcıyla istişareye girdik. Son 2 ay içerisinde 5 kez kaza yapmış. Başına gelmeyen kalmamış. Biz büyüyü imha ettik, dualar eşliğinde yakıp küllerini çöpe attık. Tabii ki de yanlış mı yaptık bilmiyoruz. ‘Aracı sirkeye yatırmanız gerekiyordu' diye yorumlar da geliyor" ifadelerini kullandı.

ARACI ALMAKTAN VAZGEÇTİ

Olayın ardından alıcının aracı satın almaktan vazgeçtiğini belirten Yavaş, "Alıcı Antalya'dan gelmişti. Aracı almaktan vazgeçti. Satıcı da ne tür bir yol izleyecek bilmiyoruz" dedi.