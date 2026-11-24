Yedi yıl boyunca beton borularda yaşadı! Eğitim hayaliyle yola çıkıp utancından ailesinden kopan adam şok eden yerde bulundu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Vietnam'da 2017 yılında eğitim ve çalışma amacıyla Japonya'ya giden ancak okulunu tamamlayamayınca ailesinin fedakarlıkları karşısında mahcup olup irtibatı kesen adam, yedi yıl sonra inşaat alanındaki beton drenaj borularında yaşarken bulundu.
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla memleketindeki ailesine kavuşturulan kişinin sokaklarda ve borularda geçen dramatik süreci görenleri şaşkına çevirdi.
EĞİTİMİ YARIM KALDI, UTANCINDAN İRTİBATI KESTİ
Ailesinin borçlanıp birikimlerini harcayarak destek olduğu eğitim sürecinin umduğu gibi gitmemesi üzerine büyük bir mahcubiyet yaşayan 31 yaşındaki adamın, 2019 yılında yakınlarıyla tüm bağını kopardığı bildirildi. Vietnam'a döndükten sonra eve çıkmaya yüzü olmayan kişinin sokak yaşamına sürüklendiği ve barınacak yer bulamadığı için boş arazilerdeki beton drenaj borularını sığınak olarak kullandığı aktarıldı.
DRENAJ BORUSUNDA BULUNDU, POLİS AİLESİNE KAVUŞTURDU
Da Nang kentinin An Khe bölgesinde 23 Kasım'da boş arazideki kullanılmayan drenaj borusunda fark edilerek polis merkezine götürülen 31 yaşındaki kişinin kimliğinin tespit edilmesinin ardından ailesine ulaşıldı. Kentteki emniyet mensuplarının hem aile buluşmasını sağladığı hem de dönüş masrafları ve ihtiyaçları için aralarında destek topladığı kaydedilirken, yıllar sonra evlatlarına kavuşan ailenin güvenlik güçlerine teşekkür mektubu ilettiği öğrenildi.