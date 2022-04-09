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Yerel Ritim bozukluğu olan hasta için ambulans helikopter kalktı
Yerel

Ritim bozukluğu olan hasta için ambulans helikopter kalktı

Samsun'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kalp ritmi bozuk çıkan yaşlı adam kalp krizi geçirme ihtimaline karşı ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 15:58:00 -
Ritim bozukluğu olan hasta için ambulans helikopter kalktı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki Osman C., rahatsızlanınca Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada kalp ritmi bozuk çıkan yaşlı adam kalp krizi geçirme ihtimali üzerine Samsun'a sevkine karar verildi. 112 ekipleri tarafından tedavisi için yapılan araştırmada özel bir hastanenin hastayı kabul etmesi üzerine Osman C. için Samsun'dan Vezirköprü ilçesine ambulans helikopter gönderildi.

Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Osman C.'yi alarak Samsun'daki helikopter pistine getirdi ve hasta buradan kara ambulansına nakledilip özel hastaneye götürüldü.

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