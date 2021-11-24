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Spor Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber
Spor

Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Ylımaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle bu akşam oynanacak Ajax maçı kadrosundan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 13:34:00 - 2021-11-24 14:05:45
Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Ylımaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle bu akşam oynanacak Ajax maçı kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.

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