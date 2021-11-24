Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber
Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Ylımaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle bu akşam oynanacak Ajax maçı kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Ylımaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle bu akşam oynanacak Ajax maçı kadrosundan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.