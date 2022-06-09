Rıdvan Yılmaz için geliyorlar!

Torino, Rıdvan Yılmaz için bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İtalyan takımının son teklifinin 5 milyon euro olacağı öğrenildi.



İtalya'nın Torino Kulübü, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için tekrar kapıyı çalma kararı aldı.

Torino merkezli TuttoSport gazetesinde yer alan habere göre; Torino, Rıdvan Yılmaz transferinde geri atmak istemiyor.

Rıdvan Yılmaz'ın da bu transfer için istekli olması nedeniyle İtalya'nın köklü kulübü, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile tekrar görüşmeye karar verdi.

Gazetedeki haberde, Rıdvan'ın, "Torino'ya gitmek istiyorum, bunu kariyerim için bir dönüm noktası olarak görüyorum." dediği de belirtildi.

İlk teklif reddedilmişti

Sezon biter bitmez Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euronun altında bir teklif sunan Torino, anında 'Hayır' cevabıyla karşılaştı.

Torino bunun üzerine bu kez 4 milyon euroya çıktı ancak bu teklif de geri çevirildi. Ahmet Nur Çebi, yüz yüze görüşme talebi üzerine seçim sonrası için randevu verdi.

Torino fiyat artırdı

Torino kısa süre içerisinde Beşiktaş ile tekrar masaya oturacak. Beşiktaş, bir önceki görüşmede 7 milyon euro istediğini İtalyan kulübüne iletti. İtalyanlar ise bu kez masaya 5 milyon euroluk açılış teklifiyle oturacak.

Altyapıdan yetişti

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, geçen sezon 33 resmi maçta forma giyerken 3 gol atıp, 4 asist yaptı. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, A Milli Takım formasını da altı kez terletti.