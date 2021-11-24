Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.hafta maçında Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'ı konuk edecek. Zormu mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Rıdvan Yılmaz’ın kadrodan çıkarılıp çıkarılmadığını araştırmaya başladı. Peki, Rıdvan Yılmaz Beşiktaş kadrosundan çıkarıldı mıRıdvan Yılmaz Ajax maçında oynayacak mı? Rıdvan Yılmaz Ajax kadrosunda var mı?

Rıdvan Yılmaz Ajax maçında oynayacak mı? Rıdvan Yılmaz Ajax kadrosunda var mı?

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle bu akşam oynanacak Ajax maçı kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.