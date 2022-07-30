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Spor Rıdvan sonrası bir sürpriz daha mı?
Spor

Rıdvan sonrası bir sürpriz daha mı?

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Beşiktaş'ta genç Rıdvan Yılmaz sonrası sürpriz bir ayrılık daha yaşanabilir. İtalya Serie A ekibi Torino, Siyah-Beyazlı ekibin genç yıldızı Emirhan İlkhan'ın peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 11:52:00 -
Rıdvan sonrası bir sürpriz daha mı?

Siyah-beyazlı takımın 17 yaşındaki genç yeteneği Emirhan İlkhan, Torino yolcusu. İtalyan ekibi, kontratında 4.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Emirhan İlkhan'ın transferini tamamlamak üzere.

3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon öncesinde, 17 Haziran'da sözleşmesi 3 yıllığına yenilen Emirhan İlkhan, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak üzere.

Sonraki satıştan %15 pay...

İtalyan ekibi Torino, kontratında 4.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Emirhan İlkhan'ı transfer etmek üzere. Çizme ekibi, Emirhan İlkhan'ı transfer ederse, sözleşmede sonraki satıştan %15 pay maddesi bulunacağı da gelen haberler arasında.

Haber7.com'a göre, Genç futbolcu geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımda Süper Lig'de 11 maçta görev almış ve 1 gol kaydetmişti. Yetenekli futbolcu orta sahada ve kanatlarda görev alabiliyor.


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