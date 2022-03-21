Rıdvan Dilmen'i topa tuttular!

Rıdvan Dilmen'in 23 Eylül 2021 tarihinde söylediği sözler yeniden gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, 2-1 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası Rıdvan Dilmen'in Miguel Crespo sözlerini tekrar hatırlattı. Ünlü futbol yorumcusu, 23 Eylül tarihinde Crespo'yla ilgili Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Rıdvan Dilmen'in 6 ay önce söylediği sözleri hatırlatıp ünlü yorumcuya tepki gösterdiği. Sarı-Lacivertlilerde son dönemin parlayan yıldızı Miguel Crespo için Rıdvan Dilmen'in 23 Eylül 2021 tarihinde sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

RIDVAN DİLMEN'İN CRESPO SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta da takımın en iyilerinden olan Crespo için Rıdvan Dilmen'in 'Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok' sözleri taraftarlarca yeniden gündeme getirildi.

FENERBAHÇELİLERDEN RIDVAN DİLMEN'E: FREY'İN YORUMCU HALİ

Sarı-Lacivertlilere gönül veren taraftarlar, Rıdvan Dilmen'e gönderme yaparak 'Michael Frey'in yorumcu hali' yorumlarında birleşti. TRT'den sürpriz bir şekilde ayrılan Rıdvan Dilmen, yorumlarını sosyal medya hesabı üzerinden yapmaya devam ediyor.

İşte Fenerbahçeli taraftarların Rıdvan Dilmen sözleri:

-Sayın Rıdvan Dilmen, Frey'in orta sahası bu yetenek yok demişti. Ligi açık ara en iyi orta sahalarından biri ama şu an yazık bilip bilmeden yorum yapmak.

-Rıdvan Dilmen, Frey'in yorumcu hali.

-Rıdvan Dilmen Ozan Tufan'ın yorumcu olanı. Futbolcu yorumlayacak kumaşı yok.

-Crespo için Frey benzetmesi yapan Rıdvan Dilmen kıyıda köşede utanıyor mu acaba?