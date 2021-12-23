  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rıdvan Dilmen'den TRT'de olay el hareketi
Spor

Rıdvan Dilmen'den TRT'de olay el hareketi

TRT ekranlarında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in canlı yayında yaptığı el hareketi büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 05:54:00 -

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki hakem yönetimiyle ilgili konuşurken "Tak! 2 maç ceza" ifadesiyle birlikte el hareketi yapan Dilmen'e sosyal medyada eleştiri yağdı. Yaptığı hareketi hemen düzelten Dilmen, "Şöyle yapayım da millet yanlış anlamasın" dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından TRT ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen'in yaptığı el hareketi gündeme oturdu.

"Millet yanlış anlamasın"

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki hakem yönetiminden bahsederken "Tak! 2 maç ceza" ifadesiyle birlikte el hareketi yaptı. Yaptığı hareketi hemen düzelten Dilmen, "Şöyle yapayım da millet yanlış anlamasın" dedi. Devlet kanalında böyle bir hareket yaptığı için sosyal medyada eleştirilerin merkezine oturan ünlü yorumcu, hakkında yapılan binlerce paylaşımın ardından gündemin zirvesine oturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay