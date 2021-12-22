Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Fenerbahçe'yi ne duruma düşürdüler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin maçın 38. dakikasında 9 kişi kalan Karagümrük'e karşı üstünlük sağlayamaması taraftarın tepkisine neden oldu. TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, maçın ardından Fenerbahçeli futbolcuların performansı eleştirdi.

Fenerbahçeli futbolcuların 'Nasıl olsa bir gol atarız' düşüncesinde olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Koskoca Fenerbahçe'yi ne duruma düşürdüler. Gam yok, ruh yok, maç bitse de gitsek havasındalar. Hiçbir şekilde mazereti yoktur. Ne Pereira, ne de Ali Koç... Bugünün tek sorumlusu oyuncular." dedi.