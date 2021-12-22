  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Fenerbahçe'yi ne duruma düşürdüler
Spor

Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Fenerbahçe'yi ne duruma düşürdüler

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 9 kişi kalan Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Fenerbahçeli futbolcuları eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 23:10:00 -
Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Fenerbahçe'yi ne duruma düşürdüler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin maçın 38. dakikasında 9 kişi kalan Karagümrük'e karşı üstünlük sağlayamaması taraftarın tepkisine neden oldu. TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, maçın ardından Fenerbahçeli futbolcuların performansı eleştirdi.

Fenerbahçeli futbolcuların 'Nasıl olsa bir gol atarız' düşüncesinde olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Koskoca Fenerbahçe'yi ne duruma düşürdüler. Gam yok, ruh yok, maç bitse de gitsek havasındalar. Hiçbir şekilde mazereti yoktur. Ne Pereira, ne de Ali Koç... Bugünün tek sorumlusu oyuncular." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay