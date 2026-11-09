Yusuf Dikeç'in ikonik pozu törene damga vurdu: Yozgat'ta spor yatırımlarının temeli atıldı

Açılışta konuşma yapan Yusuf Dikeç, "İnanın çok şanslısınız. İnanıyorum ki buradan birçok şampiyon yetişecektir. Dünyada sporun ne kadar büyük bir güç olduğunu olimpiyatlardan sonra gördüm. Bir ülke tanıtımında, reklamda sporun çok büyük bir güç olduğunun farkındayız. Sayın Valim, il müdürümüz ve değerli arkadaşlar oldukça inanıyorum ki buradan nice şampiyonlar yetişecektir" dedi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya'nın açılış konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesildi. Milli sporcu Yusuf Dikeç kendisine şampiyonluk getiren ve tüm dünyada yankı uyandıran ikonik pozunu vererek temsili atış yaptı.