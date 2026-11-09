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Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

Dünyanın farklı ülkelerinde farklı pişirme teknikleri gastronomi dünyasında ilgi görmeye devam ediyor.

#1
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

Bazı ülkelerde sokak lezzeti olarak öne çıkan, bazılarında ise geleneksel mutfağın önemli bir parçası olan bu yemekler, uluslararası bir sıralamada buluştu.

#2
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

TÜRKİYE'NİN DE YER ALDIĞI LİSTEDE BAKIN HANGİ ÜLKELERİN LEZZETLERİ ÖNE ÇIKTI...

#3
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

15. KALEH PACHEH – İRAN – 3,9

#4
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

14. DROB PO SELSKİ – BULGARİSTAN – 3,9

#5
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

13. SEOLLEONGTANG – GÜNEY KORE – 3,9

#6
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

12. KEBDA ESKANDARANİ – MISIR – 3,9

#7
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

11. KUCHMACHİ – GÜRCİSTAN – 3,9

#8
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

10. CİORBĂ DE BURTĂ ROMANYA – 4,0

#9
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

9. MORCİLLA DE BURGOS – İSPANYA – 4,0

#10
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

8. GYUTAN – JAPONYA – 4,1

#11
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

7. PİCANTE A LA TACNEÑA – PERU – 4,1

#12
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

6. KOKOREÇ – TÜRKİYE – 4,1

#13
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

5. KELLE PAÇA ÇORBASI – TÜRKİYE – 4,1

#14
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

4. CİĞER SARMA – TÜRKİYE – 4,2

#15
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

3. TACOS DE LENGUA – MEKSİKA – 4,2

#16
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

2. KOKORETSİ – YUNANİSTAN – 4,2

#17
Foto - Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!

1. ANTİCUCHOS DE CORAZÓN – PERU – 4,5

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