Yeni listeyi yayınladılar! Türk lezzeti üst sıralarda!
Dünyanın farklı ülkelerinde farklı pişirme teknikleri gastronomi dünyasında ilgi görmeye devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Dünyanın farklı ülkelerinde farklı pişirme teknikleri gastronomi dünyasında ilgi görmeye devam ediyor.
Bazı ülkelerde sokak lezzeti olarak öne çıkan, bazılarında ise geleneksel mutfağın önemli bir parçası olan bu yemekler, uluslararası bir sıralamada buluştu.
TÜRKİYE'NİN DE YER ALDIĞI LİSTEDE BAKIN HANGİ ÜLKELERİN LEZZETLERİ ÖNE ÇIKTI...
15. KALEH PACHEH – İRAN – 3,9
14. DROB PO SELSKİ – BULGARİSTAN – 3,9
13. SEOLLEONGTANG – GÜNEY KORE – 3,9
12. KEBDA ESKANDARANİ – MISIR – 3,9
11. KUCHMACHİ – GÜRCİSTAN – 3,9
10. CİORBĂ DE BURTĂ ROMANYA – 4,0
9. MORCİLLA DE BURGOS – İSPANYA – 4,0
8. GYUTAN – JAPONYA – 4,1
7. PİCANTE A LA TACNEÑA – PERU – 4,1
6. KOKOREÇ – TÜRKİYE – 4,1
5. KELLE PAÇA ÇORBASI – TÜRKİYE – 4,1
4. CİĞER SARMA – TÜRKİYE – 4,2
3. TACOS DE LENGUA – MEKSİKA – 4,2
2. KOKORETSİ – YUNANİSTAN – 4,2
1. ANTİCUCHOS DE CORAZÓN – PERU – 4,5
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23